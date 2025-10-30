Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Obererbach (Westerwald) (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 13.10 Uhr, ereignete sich in Obererbach (Westerwald), Ortsteil Hacksen, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin an der Einmündung Kreisstraße (K) 38 / Bachstraße, von der Bachstraße, nach rechts, in die K 38 einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der die K 38 in Fahrtrichtung Obererbach befuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 22-Jährige und die 74-jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeuges leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden.

