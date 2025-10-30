PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Vibrationsstampfers

Seelbach bei Hamm (Sieg) (ots)

In der Zeit von Sonntag, 26.10.2025, bis Mittwoch, 29.10.2025, kam es in Seelbach bei Hamm (Sieg) zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Grundstück in der Hammer Straße einen Vibrationsstampfer. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

