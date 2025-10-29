Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Junger Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt
Betzdorf (ots)
Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer und ein 16-jähriger Yamaha-Fahrer befuhren am 28.10. gegen 08:45 Uhr hintereinander die Kirchener Straße in Richtung Kirchen. Der vorausfahrende 29-jährige PKW-Fahrer bremste aufgrund einer rotwerdenden Ampel ab. Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer fuhr aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands auf den PKW auf.
Der 16-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden entsprechend beschädigt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell