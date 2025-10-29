POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Raubach (ots) - Am 28.10.2025 gegen 08:15 Uhr kam es in der Straße "Am Stockert" in Raubach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde vermutlich durch eine Sattelzugmaschine mit einem blauen Planen- Auflieger beim Rangieren eine Hecke beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum verdächtigen Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter ...

