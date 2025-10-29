PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Hamm (Sieg) (ots)

Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 14.20 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg), Neuer Weg, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw Chevrolet die Straße "Neuer Weg" in Fahrtrichtung Bundesstraße 256. Hieberi kam es zur seitlichen Kollision mit einem, in Gegenrichtung fahrenden, Pkw, bei welcher der linke Außenspiegel des Pkw Chevrolet beschädigt wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort. Bei dem von diesem benutzten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Pkw (Kleinwagen) gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 19:30

    POL-PDNR: Unfallflucht in Raubach

    Raubach (ots) - Am 28.10.2025 gegen 08:15 Uhr kam es in der Straße "Am Stockert" in Raubach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde vermutlich durch eine Sattelzugmaschine mit einem blauen Planen- Auflieger beim Rangieren eine Hecke beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum verdächtigen Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:23

    POL-PDNR: Fahren mit nicht versichertem E-Scooter

    Bad Hönningen (ots) - Am Abend des gestrigen Tages kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Linz einen E-Scooter in Höhe Bahnhof in Bad Hönningen. Der 29 jährige Fahrer bewegte das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, ohne dass für dieses -wie rechtlich vorgeschrieben- Versicherungsschutz bestand. Der Mann schob den E-Scooter nach Hause, er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Rückfragen ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:18

    POL-PDNR: Radarmessung

    L 254, Gemarkung Dattenberg (ots) - Am gestrigen Tag, von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 254, Kreuzung "Wegestock" durch. Dort ist die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt. Insgesamt wurden trotz regennasser und laubverdreckter Fahrbahn 19 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 98 km/h. Gerade bei den jetzigen Witterungsbedingungen ist Geschwindigkeit Unfallursache No. 1. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren