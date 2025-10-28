Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren mit nicht versichertem E-Scooter
Bad Hönningen (ots)
Am Abend des gestrigen Tages kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Linz einen E-Scooter in Höhe Bahnhof in Bad Hönningen. Der 29 jährige Fahrer bewegte das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, ohne dass für dieses -wie rechtlich vorgeschrieben- Versicherungsschutz bestand. Der Mann schob den E-Scooter nach Hause, er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.
