POL-PDNR: Fahren mit nicht versichertem E-Scooter

Bad Hönningen (ots)

Am Abend des gestrigen Tages kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Linz einen E-Scooter in Höhe Bahnhof in Bad Hönningen. Der 29 jährige Fahrer bewegte das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, ohne dass für dieses -wie rechtlich vorgeschrieben- Versicherungsschutz bestand. Der Mann schob den E-Scooter nach Hause, er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

