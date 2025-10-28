POL-PDNR: Fahren mit nicht versichertem E-Scooter

Asbach (ots) - Am 27.10.2025 ereignete sich im Laufe des Vormittags eine Verkehrsunfallflucht in der Ortslage 53567 Asbach OT Oberplag, Am Spielhügel 1. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein Transporter, touchierte beim Ein- oder Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt die Regenrinne eines Wohnhauses und beschädigte diese. Der Unfallverursacher verließ nach der Kollision die Unfallörtlichkeit ohne ...

