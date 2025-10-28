Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Neustadt/Wied OT Rott

Neustadt/Wied (ots)

Im Zeitraum vom 26.10.2025, 16:00 Uhr bis 27.10.2025, 15:23 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Ortslage 57577 Neustadt/Wied OT Rott, Allensteiner Weg 1. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem auf dem Grundstück des Geschädigten befindlichen Stein und touchiert daraufhin ebenfalls den Gartenzaun. An dem Zaun entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

