Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schöneberg (ots)

Am Montag, 27.10.2025, gegen 17.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 bei Schöneberg ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die B 256, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Neitersen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Hierbei geriet er ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Verkehrsunfall erlitten der 19-Jährige und der 66-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

