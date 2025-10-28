PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Asbach OT Oberplag

Asbach (ots)

Am 27.10.2025 ereignete sich im Laufe des Vormittags eine Verkehrsunfallflucht in der Ortslage 53567 Asbach OT Oberplag, Am Spielhügel 1. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein Transporter, touchierte beim Ein- oder Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt die Regenrinne eines Wohnhauses und beschädigte diese. Der Unfallverursacher verließ nach der Kollision die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

