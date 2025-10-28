Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Radarmessung
L 254, Gemarkung Dattenberg (ots)
Am gestrigen Tag, von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 254, Kreuzung "Wegestock" durch. Dort ist die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt. Insgesamt wurden trotz regennasser und laubverdreckter Fahrbahn 19 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 98 km/h.
Gerade bei den jetzigen Witterungsbedingungen ist Geschwindigkeit Unfallursache No. 1. Die Polizei Linz wird weiter verstärkt auch Kontrollen in diesem Bereich durchführen.
