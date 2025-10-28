PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radarmessung

L 254, Gemarkung Dattenberg (ots)

Am gestrigen Tag, von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 254, Kreuzung "Wegestock" durch. Dort ist die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt. Insgesamt wurden trotz regennasser und laubverdreckter Fahrbahn 19 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 98 km/h.

Gerade bei den jetzigen Witterungsbedingungen ist Geschwindigkeit Unfallursache No. 1. Die Polizei Linz wird weiter verstärkt auch Kontrollen in diesem Bereich durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02631-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

