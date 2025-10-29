Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der B256 Höhe Rengsdorf

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 28.10.2025 auf den 29.10.2025 bis 05:30 Uhr ereignete sich auf der B256 Höhe Rengsdorf in Fahrtrichtung BAB 3 eine Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verkehrsunfallverursacher kam in der Ausfahrt Rengsdorf Nord nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Verkehrszeichen 336 (Ende der Kraftfahrstraße) sowie zwei Leitpfosten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Aufgrund der vor Ort befindlichen Spurenlage dürfte es sich bei dem verunfallten PKW um einen Hyundai in der Farbe dunkelgrau handeln. Der PKW müsste im linken Frontbereich starke Beschädigungen aufweisen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell