PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der B256 Höhe Rengsdorf

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 28.10.2025 auf den 29.10.2025 bis 05:30 Uhr ereignete sich auf der B256 Höhe Rengsdorf in Fahrtrichtung BAB 3 eine Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verkehrsunfallverursacher kam in der Ausfahrt Rengsdorf Nord nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Verkehrszeichen 336 (Ende der Kraftfahrstraße) sowie zwei Leitpfosten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Aufgrund der vor Ort befindlichen Spurenlage dürfte es sich bei dem verunfallten PKW um einen Hyundai in der Farbe dunkelgrau handeln. Der PKW müsste im linken Frontbereich starke Beschädigungen aufweisen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:14

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

    Flammersfeld (ots) - Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 18.15 Uhr, ereignete sich in Flammersfeld ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer die Rheinstraße, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Neuwied. In der Ortslage Flammersfeld kam es zur Kollision mit einem Fußgänger, der die Rheinstraße über einen Fußgängerüberweg querte. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:37

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Helmenzen (ots) - Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich in Helmenzen, Ortsteil Oberölfen, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 8, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Weyerbusch. Hierbei verlor der die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Bei dem Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:10

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Hamm (Sieg) (ots) - Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 14.20 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg), Neuer Weg, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw Chevrolet die Straße "Neuer Weg" in Fahrtrichtung Bundesstraße 256. Hieberi kam es zur seitlichen Kollision mit einem, in Gegenrichtung fahrenden, Pkw, bei welcher der linke Außenspiegel des Pkw Chevrolet beschädigt wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren