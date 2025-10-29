PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefahrstoffvorfall

Altenkirchen (ots)

Zu einem Gefahrstoffvorfall ist es am 29.10.2025 in Altenkirchen gekommen. Im Bereich der Theodor-Fliedner-Straße wurde eine Kleinstmenge einer Flüssigkeit, vermutlich Quecksilber gemeldet. Der Verdacht wird durch die Feuerwehr bestätigt. Eine Gefahrstoffzug wurde an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Der Bereich Leuzbacher Weg / Theodor-Fliedner-Straße wird bis zur endgültigen Reinigung für den Fahrzeug- und Personenverkehr gesperrt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
PI Altenkirchen

Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 11:45

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der B256 Höhe Rengsdorf

    Neuwied (ots) - In der Nacht vom 28.10.2025 auf den 29.10.2025 bis 05:30 Uhr ereignete sich auf der B256 Höhe Rengsdorf in Fahrtrichtung BAB 3 eine Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verkehrsunfallverursacher kam in der Ausfahrt Rengsdorf Nord nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Verkehrszeichen 336 (Ende der Kraftfahrstraße) sowie zwei Leitpfosten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:14

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

    Flammersfeld (ots) - Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 18.15 Uhr, ereignete sich in Flammersfeld ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer die Rheinstraße, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Neuwied. In der Ortslage Flammersfeld kam es zur Kollision mit einem Fußgänger, der die Rheinstraße über einen Fußgängerüberweg querte. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:37

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Helmenzen (ots) - Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich in Helmenzen, Ortsteil Oberölfen, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 8, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Weyerbusch. Hierbei verlor der die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Bei dem Verkehrsunfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren