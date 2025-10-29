Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Unfall im Begegnungsverkehr
Daaden (ots)
Eine 39-jährige BMW-Fahrerin fuhr am 28.10.2025 gegen 17:00 Uhr auf der L 285 aus Daaden kommend in Fahrtrichtung Herdorf. Ihr entgegen fuhr ein 36-jähriger Ford-Fahrer. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die BMW-Fahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über Fahrzeug, sodass das Fahrzeugheck ausbrach. Diese kollidierte sodann mit dem entgegenkommenden Ford. Sämtliche Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, die Fahrzeuge selbst wurden jedoch erheblich beschädigt.
