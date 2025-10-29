PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Unfall im Begegnungsverkehr

Daaden (ots)

Eine 39-jährige BMW-Fahrerin fuhr am 28.10.2025 gegen 17:00 Uhr auf der L 285 aus Daaden kommend in Fahrtrichtung Herdorf. Ihr entgegen fuhr ein 36-jähriger Ford-Fahrer. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die BMW-Fahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über Fahrzeug, sodass das Fahrzeugheck ausbrach. Diese kollidierte sodann mit dem entgegenkommenden Ford. Sämtliche Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, die Fahrzeuge selbst wurden jedoch erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
