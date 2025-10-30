Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW-Fahrer nach Kollision mit Baum durch Feuerwehr befreit - Rettungshubschrauber im Einsatz

Kausen (ots)

Am 29.10.2025 ereignete sich gegen kurz vor 10 Uhr auf der L 287 bei Kausen ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein 82-jähriger Seat-Fahrer von der Fahrbahn abkam, und mit einem Baum kollidierte. Der Senior war zuvor aus Richtung Elkenroth kommend in Richtung Kausen unterwegs. Durch die Kollision wurde der Seat-Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und schwerverletzt, sodass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend wurde er durch einen ebenfalls eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik verbracht.

Sie Polizeiinspektion Betzdorf nahm den Verkehrsunfall auf und ermittelt aktuell zur Unfallursache. Hinweise werden unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen genommen.

