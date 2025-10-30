Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Wissen

Wissen (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 30.10.2025, kam es gegen 06:10 Uhr an der Einmündung Holschbacher Straße zur Landesstraße 278 in Wissen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 19-jähriger Fahrer eines Opel Astra missachtete beim Einfahren auf die L278 die Vorfahrt eines herannahenden Transporters. Infolge der Kollision wurde der Transporter von der Fahrbahn abgelenkt und prallte gegen ein Brückengeländer, das hierbei beschädigt wurde.

Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Gegen den 19-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

