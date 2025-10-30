Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht - Wohnmobil gesucht

Kurtscheid (ots)

Am 30.10.2025 gegen 14:15 Uhr kam es auf der L257 zwischen Kurtscheid und Niederbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer eines Wohnmobils mit vermutlich Frankfurter Zulassung touchierte beim Vorbeifahren einen LKW im Gegenverkehr, sodass Sachschaden entstand. Das Wohnmobil entfernte sich anschließend in Richtung Wiedtal, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell