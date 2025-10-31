PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Pracht (ots)

In der Zeit von Dienstag, 28.10.2025, 12.00 Uhr, bis Mittwoch, 29.10.2025, 16.00 Uhr, kam es in Pracht, Bergstraße, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Kleintransporter Peugeot beide Kennzeichenschilder (Zulassungsbezirk Altenkirchen -AK-). Das Fahrzeug war während der Tatzeit vor einer Lagerhalle abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 20:01

    POL-PDNR: Unfallflucht - Wohnmobil gesucht

    Kurtscheid (ots) - Am 30.10.2025 gegen 14:15 Uhr kam es auf der L257 zwischen Kurtscheid und Niederbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer eines Wohnmobils mit vermutlich Frankfurter Zulassung touchierte beim Vorbeifahren einen LKW im Gegenverkehr, sodass Sachschaden entstand. Das Wohnmobil entfernte sich anschließend in Richtung Wiedtal, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 12:34

    POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Dürrholz (ots) - Am 30.10.2025 um 06:15 Uhr kam es auf der L265 auf Höhe des Industriegebiets Dürrholz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfall ereignete sich zwischen zwei entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, sodass es zum Zusammenstoß der linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kam. Im Anschluss an den Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:08

    POL-PDNR: Diebstahl von Kurzholz

    Güllesheim (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 29.10.2025, 08:30 Uhr bis Donnerstag, 30.10.2025, 08:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Waldgebiet der Gemarkung Güllesheim ca. 18,5 Festmeter Eichenkurzholz. Aufgrund der Stammlänge von ca. 6 - 7 Metern muss für den Abtransport ein LKW mit Kranaufbau verwendet worden sein. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren