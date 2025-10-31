Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrollaktion im Dienstgebiet der PI Straßenhaus

Straßenhaus (ots)

Am Donnerstagnachmittag, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr, führte die Polizei Straßenhaus eine großangelegte Kontrollaktion zur Bekämpfung von Einbruchskriminalität durch. Im Rahmen der Maßnahme wurden an mehreren Standorten Fahrzeuge und Personen überprüft, insbesondere in Wohngebieten, die in der Vergangenheit von Einbrüchen betroffen waren. Ziel der Aktion war, potentielle Täter frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Die Kontrolle verlief ohne besondere Vorkommnisse. Es wurden keine verdächtigen Personen oder Gegenstände festgestellt. Trotz des ruhigen Verlaufes wird die Polizei Straßenhaus auch zukünftig ihre Präventionsmaßnahmen fortsetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell