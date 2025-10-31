PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrollaktion im Dienstgebiet der PI Straßenhaus

Straßenhaus (ots)

Am Donnerstagnachmittag, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr, führte die Polizei Straßenhaus eine großangelegte Kontrollaktion zur Bekämpfung von Einbruchskriminalität durch. Im Rahmen der Maßnahme wurden an mehreren Standorten Fahrzeuge und Personen überprüft, insbesondere in Wohngebieten, die in der Vergangenheit von Einbrüchen betroffen waren. Ziel der Aktion war, potentielle Täter frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Die Kontrolle verlief ohne besondere Vorkommnisse. Es wurden keine verdächtigen Personen oder Gegenstände festgestellt. Trotz des ruhigen Verlaufes wird die Polizei Straßenhaus auch zukünftig ihre Präventionsmaßnahmen fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 07:03

    POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Altenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 30.10.2025, gegen 14.15 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Altenkirchen, Konrad-Adenauer-Platz, durch. Hierbei konnte ein 55-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 06:52

    POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

    Pracht (ots) - In der Zeit von Dienstag, 28.10.2025, 12.00 Uhr, bis Mittwoch, 29.10.2025, 16.00 Uhr, kam es in Pracht, Bergstraße, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Kleintransporter Peugeot beide Kennzeichenschilder (Zulassungsbezirk Altenkirchen -AK-). Das Fahrzeug war während der Tatzeit vor einer Lagerhalle abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 20:01

    POL-PDNR: Unfallflucht - Wohnmobil gesucht

    Kurtscheid (ots) - Am 30.10.2025 gegen 14:15 Uhr kam es auf der L257 zwischen Kurtscheid und Niederbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer eines Wohnmobils mit vermutlich Frankfurter Zulassung touchierte beim Vorbeifahren einen LKW im Gegenverkehr, sodass Sachschaden entstand. Das Wohnmobil entfernte sich anschließend in Richtung Wiedtal, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren