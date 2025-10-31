PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Steimel (ots)

Steimel-Am Freitag, 31.10.25, gegen 18:30 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem PKW die K134 aus Richtung Lahrbach kommend in Richtung Steimel. Auf der Strecke begegnete ihr ein PKW im Kurvenbereich, welcher die Fahrbahnmitte überfuhr. Die Fahrerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn. Der entgegenkommende PKW entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 17:35

    POL-PDNR: Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

    Birnbach (ots) - Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Freitag, dem 31.10.2025, gegen 14:00 Uhr der Fahrer eines Pkw in Birnbach kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 32 Jahre alte, bereits polizeibekannte Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:49

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    St. Katharinen (ots) - Am 30.10.2025 zwischen 17:00Uhr und 17:30Uhr wurde ein grauer Toyota Corolla auf dem Rewe Parkplatz in St. Katharinen durch ein anderes Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Linz unter 02644/943-0 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:10

    POL-PDNR: Mehrere Sachbeschädigungen

    Betzdorf (ots) - Am gestrigen Donnerstag wurden im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr mehrere Sachbeschädigungen begangen. Im Plantagenweg sowie einer Tiefgarage wurden an 4 Fahrzeugen die Heckscheiben der Fahrzeuge mutwillig eingeschlagen. Ebenso wurde an einem Geschäftshaus in der Wilhelmstr. die Fassade mit einem Permanentmarker beschmiert. Im Rahmen der Ermittlungen konnte schließlich ein 22-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren