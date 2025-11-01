PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Eierwürfe in Wissen-Schönstein

Neuwied (ots)

Am Abend des 31.10.25 kam es in 57537 Wissen-Schönstein, Auf dem Küppel zu mehreren Eierwürfen gegen eine Hauswand eines Anwesens.

Die Verschmutzung macht eine Sonderreinigung der Hauswand erforderlich. Die Kosten der Reinigung werden auf ca.500EUR geschätzt.

Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei Wissen unter der Telefonnummer 02742 935-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 01.11.2025 – 04:12

    POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Brand in Betzdorf (Erstmeldung unter 5775412 vom 1.11., 01:25h)

    Betzdorf (ots) - Das 2-Familienhaus geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand; die Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei Betzdorf weitergeführt. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar; die Bewohner sind in anderen Unterkünften untergebracht. Es wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 01:25

    POL-PDNR: Erstmeldung: Wohnungsbrand in Betzdorf

    Betzdorf (Sieg) (ots) - Aktuell (Samstag, 01.11.25, 01:20 Uhr) befindet sich in Betzdorf eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr führt die Löscharbeiten durch. Es befinden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Moog Telefon: 02741 ...

    mehr
