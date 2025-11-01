Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Eierwürfe in Wissen-Schönstein

Neuwied (ots)

Am Abend des 31.10.25 kam es in 57537 Wissen-Schönstein, Auf dem Küppel zu mehreren Eierwürfen gegen eine Hauswand eines Anwesens.

Die Verschmutzung macht eine Sonderreinigung der Hauswand erforderlich. Die Kosten der Reinigung werden auf ca.500EUR geschätzt.

Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei Wissen unter der Telefonnummer 02742 935-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell