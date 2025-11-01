PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 38-jährige Fahrzeugführerin nimmt ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil

Hamm (Sieg) (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen am Freitag, dem 31.10.2025, gegen 00:10 Uhr einen PKW in der Ortslage Hamm (Sieg) einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die 38-jährige Fahrzeugführerin konnte den Beamten keinen Führerschein aushändigen und machte zunächst wissentlich falsche Angaben bzgl. des Verbleib ihres Dokumentes. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die 38-Jährige Beschuldigte nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen ist. Die Ermittlungen führten zu weiteren Fahrten, die zur Einleitung mehrerer Strafverfahren sorgten, denen sich die Verantwortliche nun zu stellen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 04:12

    POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Brand in Betzdorf (Erstmeldung unter 5775412 vom 1.11., 01:25h)

    Betzdorf (ots) - Das 2-Familienhaus geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand; die Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei Betzdorf weitergeführt. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar; die Bewohner sind in anderen Unterkünften untergebracht. Es wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 01:25

    POL-PDNR: Erstmeldung: Wohnungsbrand in Betzdorf

    Betzdorf (Sieg) (ots) - Aktuell (Samstag, 01.11.25, 01:20 Uhr) befindet sich in Betzdorf eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr führt die Löscharbeiten durch. Es befinden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Moog Telefon: 02741 ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 23:45

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Steimel (ots) - Steimel-Am Freitag, 31.10.25, gegen 18:30 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem PKW die K134 aus Richtung Lahrbach kommend in Richtung Steimel. Auf der Strecke begegnete ihr ein PKW im Kurvenbereich, welcher die Fahrbahnmitte überfuhr. Die Fahrerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn. Der entgegenkommende PKW entfernte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren