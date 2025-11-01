Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 38-jährige Fahrzeugführerin nimmt ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil

Hamm (Sieg) (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen am Freitag, dem 31.10.2025, gegen 00:10 Uhr einen PKW in der Ortslage Hamm (Sieg) einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die 38-jährige Fahrzeugführerin konnte den Beamten keinen Führerschein aushändigen und machte zunächst wissentlich falsche Angaben bzgl. des Verbleib ihres Dokumentes. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die 38-Jährige Beschuldigte nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen ist. Die Ermittlungen führten zu weiteren Fahrten, die zur Einleitung mehrerer Strafverfahren sorgten, denen sich die Verantwortliche nun zu stellen hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell