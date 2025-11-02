PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Beteiligten

Linz (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es in der Straße Am Sändchen, im Bereich der dortigen Bahnunterführung zu einem Auffahrunfall. Die Unfallursache wurde durch ein Kleinkraftrad gesetzt, welches verbotswidrig über eine dortige Sperrfläche fuhr um entgegengesetzt der Fahrtrichtung in die dortige Einbahnstraße zu fahren. Die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten stark bremsen, was zu dem Auffahrunfall führte. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten PKW liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Zudem wurde einer der Beteiligten leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die 30-jährige Fahrerin des Kleinkraftrades unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für ihr Fahrzeug war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

