Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 27-Jähriger von Unbekanntem geschlagen: Zeugen gesucht

Ebersbach/Fils (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am späten Montagabend (05.05.2025) gegen 23:05 Uhr in einem Zug in Richtung Ulm gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 27 Jahre alter Mann zusammen mit seinen Begleitern in einem Zug von Stuttgart- Bad Cannstatt in Richtung Ulm. Während der Fahrt soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Unbekannten, der ebenfalls in Begleitung zweier Freunde war, gekommen sein. Beim Halt des Zuges am Bahnhof Ebersbach/Fils schlug der mutmaßliche Täter seinem Gegenüber nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und stieg anschließend zusammen mit seinen Begleitern aus dem Zug aus. Durch den Schlag wurde der 27-jährige deutsche Staatsangehörige wohl leicht im Gesicht verletzt. Zudem wurde seine Brille beschädigt. Er erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei. Der Geschädigte beschreibt den unbekannten Täter als 15 bis 18 Jahre alt, schlank, mit schwarzen längeren Haaren. Zur Tatzeit soll er einen dunkelblauen Pullover, eine Jeanshose sowie dunkle Schuhe getragen haben. Seine beiden Begleiter werden mit längeren schwarzen bzw. mit rötlichen Haaren beschrieben. Während Ersterer einen beigen Pullover und eine Jeanshose getragen haben soll, war der Dritte offenbar mit einer blau-rot-weißen Trainingsjacke der Marke "Adidas" sowie einer dunklen Hose bekleidet.

Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell