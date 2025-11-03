PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Flammersfeld (ots)

Am Sonntag, dem 02.11.2025 gegen 20:55 Uhr wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen darüber informiert, dass auf dem Fahrradweg neben der B 256 zwischen Reiferscheid und Flammersfeld eine männliche Person sitzen würde. Im Zuge der anschließenden Kontrolle wurde bekannt, dass der 39-Jährige mit einem Elektroroller, bis dorthin gefahren ist und deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
PI Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 01:23

    POL-PDNR: Fahrzeugführer ohne Führerschein, aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

    Flammersfeld (ots) - Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntag, dem 02.11.2025, gegen 22:00 Uhr in Flammersfeld der Fahrer eines Pkw kontrolliert. Das Fahrzeug war bereits im Vorfeld aufgefallen, da es in unsicherer Fahrweise und deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 24-jährige Fahrer typische Anzeichen ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:11

    POL-PDNR: Folgen der Halloween Nacht

    Bad Hönningen / Unkel / Linz (ots) - In der Halloween-Nacht von Freitag auf Samstag kam es insbesondere in Bad Hönningen zu mehreren Fällen von gemeldetem Vandalismus, insbesondere durch das Werfen von Eiern. So wurden auch im Verlauf des Samstags zwei Sachbeschädigungen an Wohnhäusern angezeigt, da durch die Eierwerfer ein entsprechender Schaden im dreistelligen Eurobereich angerichtet wurde. Darüber hinaus wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren