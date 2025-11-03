Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Flammersfeld (ots)

Am Sonntag, dem 02.11.2025 gegen 20:55 Uhr wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen darüber informiert, dass auf dem Fahrradweg neben der B 256 zwischen Reiferscheid und Flammersfeld eine männliche Person sitzen würde. Im Zuge der anschließenden Kontrolle wurde bekannt, dass der 39-Jährige mit einem Elektroroller, bis dorthin gefahren ist und deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten haben.

