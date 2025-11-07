PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem B243A-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem (fri): Am 07.11.2025 befährt ein bislang unbekannter PKW die B243A aus Richtung BAB7 kommend und signalisiert in den Schlangenweg in 31167 Bockenem abbiegen zu wollen. Letztlich setzt er seine Fahrt auf der B243A fort und touchiert im Bereich der Einmündung Schlangenweg den PKW Opel eines 34-jährigen Fahrzeugführers, welcher vom Schlangenweg beabsichtigt auf die B243A aufzufahren. Am PKW des 34-Jährigen entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Verkehrsunfallverursacher setzt seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. 05067/249810 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

