Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dieseldiebstahl auf Baustelle in Duingen - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

Duingen (msc) - In den Abendstunden des 07.11.2025 kam es in Duingen zu einem Dieseldiebstahl auf einer Baustelle im Bereich des Kreisverkehrs Bruchstraße / An der Sandgrube.

Nach derzeitigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Täter gegen 20:20 Uhr auf das Baustellengelände und entwendeten aus mehreren dort abgestellten Baumaschinen eine bislang nicht bekannte Menge Diesel. Der entstandene Schaden steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell