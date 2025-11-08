Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten aus der B3 bei Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 08.11.2025, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3 zwischen den Ortschaften Alfeld und Delligsen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Zur genannten Unfallzeit befuhr ein siber- /grauer BMW, 3er-Reihe, die B3 aus Alfeld kommend in Richtung Delligsen. Am Steuer saß ein 21-Jähriger aus Delligsen. An der Stelle, wo die B3 von zweispurig auf einspurig verjüngt wird, verlor der BMW-Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kam ins Schleudern. In der Folge kollidierte er mit einem gelben Suzuki Swift einer 36-Jährigen ebenfalls aus Delligsen, welche in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Weiterhin kollidierte der BMW mit der Straßenleitplanke nach der dortigen langgezogenen, leichten Rechtskurve. Beide Pkw drehten sich und kamen entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt. Der 21-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht, die 36-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Gronau. Über die Schwere der Verletzungen zu beiden Personen können derzeit noch keine zuverlässigen Aussagen getroffen werden. Weiterhin entstanden erheblichen Sachschänden an beiden Pkw, sowie der Leitplanke. Mit Blick auf die auslaufenden Betriebsstoffe und zum Zwecke der Leitplankenreparatur waren die Feuerwehr Alfeld und Mitarbeitende der Straßenmeisterei Gronau vor Ort. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die B3 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können und noch nicht befragt wurden, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden Zeugen aufgerufen sich zu melden, die etwas zur Fahrweise beider Pkw vor dem Unfall sagen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell