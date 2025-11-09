Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrten

Hildesheim (ots)

Sarstedt /Nordstemmen - (jb) Am 08.11.2025, gg. 04:35 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeikommissariats Sarstedt den Fahrer eines Audis, der in Sarstedt die Breslauer Str. in Richtung Heisede befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 49-jährigen Mann aus Bulgarien durchgeführt. Mit 1,37 %o war das Ergebnis leider deutlich über dem erlaubten Wert. Zwecks Blutprobenentnahme musste er zunächst mit zur Dienststelle. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Auch ein 47-jähriger Mann aus Elze hatte etwas zu viel Alkohol getrunken. Dieser wurde mit seinem BMW am selben Tag gg. 21:50 Uhr auf der Straße An der Zuckerfabrik in Nordstemmen kontrolliert. Ergebnis hier bei der Atemalkoholmessung: 0,64 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Eine Ermittlung zu einer Ordnungswidrigkeit wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell