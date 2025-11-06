Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Folgemeldung: Vermisster 76-Jähriger tot aufgefunden

Treia (ots)

Der seit dem Dienstagvormittag (04.11.2025) vermisste 76-jährige Mann aus Treia konnte trotz umgehend eingeleiteter, umfangreicher Suchmaßnahmen nur noch tot aufgefunden werden.

Einsatzkräfte fanden den Verstorbenen am Donnerstagabend (06.11.25).

Hinweise auf eine Straftat oder Fremdverschulden liegen nicht vor.

Wir danken der Bevölkerung und den Medien für die Mithilfe bei der Suche und bitten, das veröffentlichte Lichtbild zu löschen.

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell