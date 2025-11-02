Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: 82-jähriger Mann aus Kappeln vermisst

Kappeln (ots)

Seit Sonntagmittag wird in Kappeln der 82-jährige Jess Otto V. vermisst. Herr V. ist ca. 175 cm groß, hat lichtes Haar und sitzt im Rollstuhl. Zudem trägt er ein graues Langarmoberteil mit Reißverschluss und könnte zusätzlich einen Gehstock mit sich führen. Herr V. hält sich vermutlich im Bereich Kappeln oder Steinberg auf. Wer Herrn V. gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthalt geben kann, wird gebeten, sich über die Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden.

