Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: VU-Flucht auf einem Parkplatz in der Königer Straße

Bad König - Zell (ots)

Am Mittwoch (30.07.) kam es gegen 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Königer Straße in Zell. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug gegen 11:00 Uhr auf einem Parkplatz ab und ging zu einem nahegelegenen Café. Dort konnte er beobachten, wie ein schwarzer Range Rover in der Nähe seines Fahrzeugs rangierte und dieses mutmaßlich auch touchierte. Der männliche Fahrzeugführer des Range Rovers entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Höchst beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 1.000,- EUR und erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug, sowie des/der flüchtigen Fahrzeugführer(s)/in unter 06163 / 941-0. Gef. Ihrig, POK, Pst Höchst.

