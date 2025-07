Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 20-Jähriger nach Einbruch in Matratzengeschäft vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Mittwochmorgen (30.7.) eine unberechtigte Person in einem Matratzengeschäft in der Eschollbrücker Straße. Der Täter war gegen 1.15 Uhr gewaltsam durch die Hintertür in den Verkaufsraum gelangt, dann aber durch den Zeugen gestört worden und in Richtung Kasinostraße geflüchtet. Durch eine direkt eingeleitete Fahndung konnte der 20 Jahre alte Mann durch eine Streife des 2. Reviers vorläufig festgenommen werden. Er kam zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung aufs Polizeirevier und wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

