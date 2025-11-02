PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Vermisster 82-Jähriger aus Kappeln ist zurück

Kappeln (ots)

Der seit Sonntagmittag vermisste 82-jährige Jess Otto V. aus Kappeln konnte durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Fahndungsunterstützung und bittet um Löschung bzw. Anonymisierung personenbezogener Daten.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

