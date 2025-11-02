RLS NORD: Vermisster 82-Jähriger aus Kappeln ist zurück

Kappeln (ots) - Seit Sonntagmittag wird in Kappeln der 82-jährige Jess Otto V. vermisst. Herr V. ist ca. 175 cm groß, hat lichtes Haar und sitzt im Rollstuhl. Zudem trägt er ein graues Langarmoberteil mit Reißverschluss und könnte zusätzlich einen Gehstock mit sich führen. Herr V. hält sich vermutlich im Bereich Kappeln oder Steinberg auf. Wer Herrn V. gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthalt geben kann, ...

mehr