RLS NORD: Vermisster 82-Jähriger aus Kappeln ist zurück
Kappeln (ots)
Der seit Sonntagmittag vermisste 82-jährige Jess Otto V. aus Kappeln konnte durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Fahndungsunterstützung und bittet um Löschung bzw. Anonymisierung personenbezogener Daten.
