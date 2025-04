Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Traktorfahrer verursacht mehrere Verkehrsunfälle

Triptis/Leubsdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 18:30 Uhr erhielt die Polizei in Schleiz die Mitteilung, dass sich in Triptis "Am Alten Mühlberge" eine Verkehrsunfallflucht ereignet haben soll. Hierbei hat ein Traktor ein Verkehrszeichen und einen Baum beschädigt. Anschließend fuhr dieser einfach davon. Wenige Zeit später, gegen 20:00 Uhr, ging die Meldung ein, dass sich im Wald bei Leubsdorf ein weiterer Verkehrsunfall ereignete. Hier kam ein Traktor in einer Linkskurve nach rechts vom Weg ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der 49-jährige Fahrer verletzte sich hierbei am Kopf und wurde ins Krankenhaus verbracht. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 2,3 Promille. Deshalb wurden bei ihm Blutentnahmen angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. An seinem Traktor entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Fremdschaden wird mit ca. 2000 Euro beziffert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell