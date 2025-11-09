Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Stromkabeln in Elze

Hildesheim (ots)

(pia) In der Nacht von Samstag, dem 08.11.2025, auf Sonntag, entwendeten unbekannte Täter zwischen 22:00 Uhr und 10:45 Uhr die Ladekabel der Pkw-Ladesäulen auf dem Rewe-Parkplatz an der Schmiedetorstraße. Hierzu durchtrennten die Täter die Kabel mittels eines unbekannten Werkzeugs. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Rewe-Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) zu melden.

