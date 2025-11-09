PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vandalismus auf dem Duinger Friedhof

Hildesheim (ots)

Duingen (neu) - In der Zeit zwischen dem 27.10.2025 und dem 09.11.2025 kam es auf dem Friedhof in Duingen zu Vandalismus und Diebstahl.

Eine Geschädigte stellte die Beschädigungen an verschiedenen Gräbern im Zuge der Grabpflege am 09.11.2025 fest. An einem der Gräber war bspw. die Steinplatte beschädigt. Weiterhin wurde eine Metalllaterne entwendet. Zurück blieben lediglich Glasscherben dieser Lampe. Es wurde ein Strafverfahren wegen u.a. Störung der Totenruhe eingeleitet.

Zur unbekannten Täterschaft liegen bislang keine Hinweise vor.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, die evtl. sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

