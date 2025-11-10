PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in zwei Häuser und eine Wohnung in Hildesheim ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) Am Freitagabend (07.11.2025) und Samstagnachmittag (08.11.2025) haben Einbrecher ihr Unwesen in den Stadtteilen Ochtersum und Moritzberg getrieben. Betroffen waren zwei Einfamilienhäuser und eine Wohnung. Die Polizei prüft etwaige Zusammenhänge zwischen den Taten und bittet um mögliche Zeugenhinweise.

Am 07.11.2025 stiegen unbekannte Täter zwischen 17:15 Uhr und 19:15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Osterbrink ein. Hierbei fielen den Eindringlingen unter anderem Schmuckgegenstände in die Hände.

Am selben Abend kam es zwischen 18:15 Uhr und 21:00 Uhr in der Steinbergstraße zu einer weiteren Tat. Auf dem Teilstück zwischen der Straße Am Propsteihof und der Robert-Bosch-Straße drangen Unbekannte in ein Wohnhaus ein und erbeuteten dabei unter anderem Bargeld und Schmuck.

Am 08.11.2025 verschaffte sich zumindest ein Täter zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr gewaltsamen Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Kurt-Schumacher-Straße und entwendete mehrere Schmuckstücke. Die betroffene Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus zwischen der Barienroder Straße und der Straße An der Renne.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit den Einbrüchen etwas aufgefallen ist oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 05:44

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Tageswohnungseinbruch im Elzer Wohngebiet "Hanlah"

    Hildesheim (ots) - (wol) Am Freitag, den 07.11.2025, in der Tatzeit zwischen 20:25 und 20:35 Uhr drangen bisher unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Fritz-Rehm-Straße in Elze ein. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Angaben zu etwaigem Diebesgut können derzeit nicht getätigt ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 22:52

    POL-HI: Vandalismus auf dem Duinger Friedhof

    Hildesheim (ots) - Duingen (neu) - In der Zeit zwischen dem 27.10.2025 und dem 09.11.2025 kam es auf dem Friedhof in Duingen zu Vandalismus und Diebstahl. Eine Geschädigte stellte die Beschädigungen an verschiedenen Gräbern im Zuge der Grabpflege am 09.11.2025 fest. An einem der Gräber war bspw. die Steinplatte beschädigt. Weiterhin wurde eine Metalllaterne entwendet. Zurück blieben lediglich Glasscherben dieser ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 18:46

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Stromkabeln in Elze

    Hildesheim (ots) - (pia) In der Nacht von Samstag, dem 08.11.2025, auf Sonntag, entwendeten unbekannte Täter zwischen 22:00 Uhr und 10:45 Uhr die Ladekabel der Pkw-Ladesäulen auf dem Rewe-Parkplatz an der Schmiedetorstraße. Hierzu durchtrennten die Täter die Kabel mittels eines unbekannten Werkzeugs. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren