Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in zwei Häuser und eine Wohnung in Hildesheim ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) Am Freitagabend (07.11.2025) und Samstagnachmittag (08.11.2025) haben Einbrecher ihr Unwesen in den Stadtteilen Ochtersum und Moritzberg getrieben. Betroffen waren zwei Einfamilienhäuser und eine Wohnung. Die Polizei prüft etwaige Zusammenhänge zwischen den Taten und bittet um mögliche Zeugenhinweise.

Am 07.11.2025 stiegen unbekannte Täter zwischen 17:15 Uhr und 19:15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Osterbrink ein. Hierbei fielen den Eindringlingen unter anderem Schmuckgegenstände in die Hände.

Am selben Abend kam es zwischen 18:15 Uhr und 21:00 Uhr in der Steinbergstraße zu einer weiteren Tat. Auf dem Teilstück zwischen der Straße Am Propsteihof und der Robert-Bosch-Straße drangen Unbekannte in ein Wohnhaus ein und erbeuteten dabei unter anderem Bargeld und Schmuck.

Am 08.11.2025 verschaffte sich zumindest ein Täter zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr gewaltsamen Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Kurt-Schumacher-Straße und entwendete mehrere Schmuckstücke. Die betroffene Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus zwischen der Barienroder Straße und der Straße An der Renne.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit den Einbrüchen etwas aufgefallen ist oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell