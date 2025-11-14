LPI-SHL: Wildunfall mit dem Fahrrad

Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter trat in der Zeit vom 06.11.2025, 12:00 Uhr, bis Donnerstagvormittag die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl ein. Ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Da die Wohnung leer stand, konnte nichts entwendet werden. Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0296259/2025 zu melden. Rückfragen bitte ...

