LPI-SHL: Wildunfall mit dem Fahrrad
Schweina (ots)
In den frühen Morgenstunden des Donnerstags fuhr ein 25-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Verbindungsstraße zwischen Schweina und Profisch, als plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn querten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem der Rehe, wodurch der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Der Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell