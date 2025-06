Polizei Hamburg

POL-HH: 250620-3. Verkehrshinweis anlässlich einer Fahrradsternfahrt im Hamburger Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Zeit: 22.06.2025, ab etwa 09:00 Uhr bis circa 17:30 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am Sonntag findet im Hamburger Stadtgebiet eine Fahrradsternfahrt mit insgesamt fünf angemeldeten Hauptaufzügen sowie knapp zwanzig Zubringeraufzügen statt, zu denen mehrere tausend Fahrradfahrende erwartet werden. Es muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Der Veranstalter ruft auch in diesem Jahr unter dem Tenor "Fahrradsternfahrt 2025 - Mobilitätswende wichtiger denn je!" zu mehreren Fahrradaufzügen auf, von denen einige in Schleswig-Holstein und auch in Niedersachsen beginnen.

Die Teilnehmenden der Hauptaufzüge werden entlang der definierten Zubringerstrecken in Richtung Jungfernstieg fahren und anschließend gemeinsam eine Ringroute im Innenstadtbereich absolvieren.

Nähere Informationen zu den Routen und den Fahrzeiten sind unter https://fahrradsternfahrt.hamburg/ zu finden.

Es wird entlang der Fahrtstrecken zu temporären Verkehrsmaßnahmen und insbesondere im Innenstadtbereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Besucherinnen und Besuchern des Hamburger Stadtgebietes wird dringend empfohlen, ohne Auto die Innenstadt zu erreichen und auf Angebote des ÖPNV zurückzugreifen. Kraftfahrzeugführenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

Wen.

