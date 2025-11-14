PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Hotelzimmer

Witzelroda (ots)

Donnerstagnachmittag brannte es in einem Hotel in der Salzunger Straße in Witzelroda. Ursache war nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an einem Lüfter. Dieser führte zu einem Schwelbrand und einer starken Rauchentwicklung. Zwei Mitarbeiter erlitten beim Löschen eine leichte Rauchgasvergiftung und kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:26

    LPI-SHL: Versuchter Einbruch

    Suhl (ots) - Ein Unbekannter warf am Mittwoch gegen 04:00 Uhr die Scheibe an einer Eingangstür eines Einfamilienhauses im Ziegenbergweg in Suhl ein. Der Bewohner bemerkte, was da passierte und machte sich bemerkbar. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0295014/2025 beim Inspektionsdienst ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:25

    LPI-SHL: Alkoholisiert auf dem E-Scooter

    Suhl (ots) - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am späten Mittwochnachmittag einen 32-jährgen E-Scooter-Fahrer im Steinweg in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,7 Promille und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zusätzlich war an seinem Gefährt ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht. Neben einer Blutentnahme im Krankenhaus ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:25

    LPI-SHL: Vor der Polizei geflüchtet

    Zella-Mehlis (ots) - Beamte der Suhler Polizei wollten Mittwochabend einen VW kontrollieren. Doch der Fahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Talstraße in Zella-Mehlis befand, dachte gar nicht daran, anzuhalten und gab stattdessen Gas. Er fuhr mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit vor den Beamten weg und verursachte fast einen Unfall. Die Polizisten konnten den 19-jährigen Fahrer schließlich stoppen. Eine Anzeige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren