LPI-SHL: Brand im Hotelzimmer
Witzelroda (ots)
Donnerstagnachmittag brannte es in einem Hotel in der Salzunger Straße in Witzelroda. Ursache war nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an einem Lüfter. Dieser führte zu einem Schwelbrand und einer starken Rauchentwicklung. Zwei Mitarbeiter erlitten beim Löschen eine leichte Rauchgasvergiftung und kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
