LPI-SHL: Alkoholisiert auf dem E-Scooter
Suhl (ots)
Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am späten Mittwochnachmittag einen 32-jährgen E-Scooter-Fahrer im Steinweg in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,7 Promille und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zusätzlich war an seinem Gefährt ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht. Neben einer Blutentnahme im Krankenhaus waren mehrere Anzeige die Folge.
