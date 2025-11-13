LPI-SHL: Alkoholisierter Baggerfahrer

Hildburghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Mittwoch in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr gegen einen Skoda, der auf dem Parkplatz eines Schule in der Seminarstraße in Hildburghausen geparkt war. Ohne sich um den Schaden im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe ...

