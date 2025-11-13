LPI-SHL: Alkoholisierter Baggerfahrer
Dermbach (ots)
Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Mittwochnachmittag einen Baggerfahrer, der auf einem Wirtschaftsweg in Dermbach arbeitete. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,42 Promille und der Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme und eine Anzeigen waren die Folge. Weiterbaggern durfte er auch nicht mehr.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell