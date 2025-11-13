LPI-SHL: Fahrradumbau führte zu Anzeigen
Meiningen (ots)
Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagnacht (13.11.2025) einen 23-jährigen Mann, der mit einem Fahrrad in der Leipziger Straße in Meiningen unterwegs war. Sie stellten fest, dass das Zweirad einen Elektromotor hatte und ein Gasgriff angebaut war. Das Gefährt hatte mit den Umbaumaßnahmen eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Somit hätte es versichert werden müssen, was nicht der Fall war und der Mann hätte zudem eine entsprechende Fahrerlaubnis haben müssen, welche er nicht vorweisen konnte. Eine Anzeige war die Folge.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell