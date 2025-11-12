PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Schmalkalden (ots)

Dienstagnachmittag steckte ein Mann in einem Einkaufsmarkt in der Renthofstraße in Schmalkalden mehrere Flaschen Bier im Gesamtwert von etwa 17 Euro ein. Ein Mitarbeiter des Marktes beobachtete die Diebstahlshandlung und forderte den Ladendieb auf, die Waren wieder herauszugeben. Dieser dachte jedoch nicht daran, sondern schubste den Mitarbeiter weg und flüchtete mit seinem Diebesgut. Über Aufnahmen der Überwachungskamera konnte der Täter identifiziert werden. Der 40-jährige Ladendieb zeigte sich auch wenig später selbst bei der Polizei an. Das Bier hatte er jedoch bereits getrunken. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Den Mann erwartet eine Anzeige.

