LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand eines Einfamilienhauses"
Simmershausen (ots)
Die Brandortuntersuchung der Kriminalpolizei Suhl ergab, dass der Brand in einem Einfamilienhaus in Simmershausen (Römhild), welcher Montagnacht ausbrach, fahrlässig verursacht wurde. Der Sachschaden wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.
