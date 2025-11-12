PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand eines Einfamilienhauses"

Simmershausen (ots)

Die Brandortuntersuchung der Kriminalpolizei Suhl ergab, dass der Brand in einem Einfamilienhaus in Simmershausen (Römhild), welcher Montagnacht ausbrach, fahrlässig verursacht wurde. Der Sachschaden wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

