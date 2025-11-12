LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand eines Einfamilienhauses"

Suhl (ots) - Als Mitarbeiter der Stadtwerke gaben sich zwei bislang unbekannte Männer am Donnerstag gegen 13:00 Uhr aus. Sie klingelten bei einer Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße in Suhl wohnt und gaukelten ihr vor, wegen der Strom- und Gasabrechnung da zu sein und die letzte Abrechnung einsehen zu müssen. Die Dame holte den Brief und zeigte den Herren, was sie angeblich wissen wollten. ...

