Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs

Suhl (ots)

Als Mitarbeiter der Stadtwerke gaben sich zwei bislang unbekannte Männer am Donnerstag gegen 13:00 Uhr aus. Sie klingelten bei einer Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße in Suhl wohnt und gaukelten ihr vor, wegen der Strom- und Gasabrechnung da zu sein und die letzte Abrechnung einsehen zu müssen. Die Dame holte den Brief und zeigte den Herren, was sie angeblich wissen wollten. Anschließend baten die beiden, dass die Frau ihre IBAN angibt und ließen sie auf einem kleinen schwarzen Gerät mit dem Finger unterschrieben. Danach verließen die Unbekannten das Haus. Bislang ist noch kein finanzieller Schaden entstanden. Beschrieben werden können die Männer wie folgt: - etwa 1,80 Meter groß - normale Figur - kurze, dunkle Haare - beide bekleidet mit dunkler Hose und weißem Hemd mit einem Anstecker Auch seitens der Stadtwerke gibt es bereits eine Warnmeldung, die auf angebliche Mitarbeiter verweist. Die Stadtwerke schicken ausschließlich nach vorheriger Ankündigung in der lokalen Presse Beauftragte zum Ablesen der Zählerstände. Diese können sich in jedem Fall ausweisen. Fallen Sie nicht auf die Betrüger herein, die sich entweder an Ihrem Ersparten bedienen oder aber dafür sorgen, dass Sie unbemerkt einen neuen Liefervertrag für Strom und/oder Gas bei einem anderen Anbieter abschließen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell