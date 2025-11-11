LPI-SHL: Dieseldieb
Herpf (ots)
Unbekannte zapften in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen etwa 500 Liter Diesel aus einem Bagger, der auf einer Baustelle zwischen Stepfershausen und Herpf abgestellt war, ab. Ein Schaden von etwa 700 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0292205/2025.
