PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldieb

Herpf (ots)

Unbekannte zapften in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen etwa 500 Liter Diesel aus einem Bagger, der auf einer Baustelle zwischen Stepfershausen und Herpf abgestellt war, ab. Ein Schaden von etwa 700 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0292205/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 11:58

    LPI-SHL: Gartenhütte aufgebrochen

    Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 31.10.2025, 16:00 Uhr, bis Montagabend in eine Gartenhütte in der Straße "Wolfsgrube" in Suhl ein. Entwendet wurde nichts, aber ein Schaden von ca. 150 Euro entstand. Als der Besitzer der Hütte am Montag die Tür öffnen wollte, vernahm er ein Geräusch und bemerkte, wie jemand wegrannte. Ob es sich bei der Person um den Einbrecher gehandelt hat, ist nicht klar. Die Absuche der Umgebung blieb erfolglos. ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 07:10

    LPI-SHL: Schnuppertag in der Polizeiinspektion Hildburghausen - Jetzt anmelden!

    Hildburghausen (ots) - Du hast Interesse an einer Karriere bei der Polizei und möchtest wissen, wie der Alltag einer Polizistin oder eines Polizisten aussieht? Dann hast Du jetzt die Chance, einen exklusiven Einblick in die spannende und verantwortungsvolle Arbeit der Polizei zu erhalten! Am 26.11.2025 lädt die Polizeiinspektion Hildburghausen alle Interessierten zu ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:40

    LPI-SHL: Müllcontainer und Wohnmobil brannten

    Suhl (ots) - Ein Unbekannter entzündete in der Nacht zu Sonntag gleich an mehreren Stellen in Suhl Müllcontainer. In der Gutenbergstraße, in der Straße "Rimbachhügel" und in der Rimbachstraße waren mehrere 1.000 Liter Kunststoff-Müllcontainer Ziel des Brandstifters. Den wohl größten Schaden verursachte ein Feuer auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Rimbachstraße. Dort stand ein Wohnmobil in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren