Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Müllcontainer und Wohnmobil brannten

Suhl (ots)

Ein Unbekannter entzündete in der Nacht zu Sonntag gleich an mehreren Stellen in Suhl Müllcontainer. In der Gutenbergstraße, in der Straße "Rimbachhügel" und in der Rimbachstraße waren mehrere 1.000 Liter Kunststoff-Müllcontainer Ziel des Brandstifters. Den wohl größten Schaden verursachte ein Feuer auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Rimbachstraße. Dort stand ein Wohnmobil in Flammen und wurde nahezu komplett zerstört. Ein Schaden von ca. 50.000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0.

