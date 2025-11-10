Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug beim Online-Shopping

Grabfeld (ots)

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche beim Kauf auf Anzeigenportalen. Am Sonntag wollte ein 44-Jähriger aus dem Grabfeld eine Jacke verkaufen. Ein vermeintlicher Interessent meldete sich und gab an, via Direktkauf bezahlen zu wollen. Er übersendete einen QR-Code an den 44-Jährigen zur angeblichen Zahlungsabwicklung. Einmal den Code geöffnet, gelangte der Mann auf eine Website, auf der er seine Bankdaten hinterlegen sollte, um eine Testbuchung vorzunehmen. Doch im Rahmen dieser räumte der Betrüger sein Bankkonto leer und ergaunerte so 1.900 Euro. Fallen Sie nicht auf derartige Betrügereien herein. Behalten Sie Ihre Bankdaten für sich und nutzen sie ausschließlich autorisierte Bezahlfunktionen für das Shopping im Internet.

