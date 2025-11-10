PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug beim Online-Shopping

Grabfeld (ots)

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche beim Kauf auf Anzeigenportalen. Am Sonntag wollte ein 44-Jähriger aus dem Grabfeld eine Jacke verkaufen. Ein vermeintlicher Interessent meldete sich und gab an, via Direktkauf bezahlen zu wollen. Er übersendete einen QR-Code an den 44-Jährigen zur angeblichen Zahlungsabwicklung. Einmal den Code geöffnet, gelangte der Mann auf eine Website, auf der er seine Bankdaten hinterlegen sollte, um eine Testbuchung vorzunehmen. Doch im Rahmen dieser räumte der Betrüger sein Bankkonto leer und ergaunerte so 1.900 Euro. Fallen Sie nicht auf derartige Betrügereien herein. Behalten Sie Ihre Bankdaten für sich und nutzen sie ausschließlich autorisierte Bezahlfunktionen für das Shopping im Internet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:50

    LPI-SHL: Blutentnahme nach Drogenfahrt

    Bad Salzungen (ots) - Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Sonntagabend einen 48-jährigen Autofahrer in der Schulstraße in Bad Salzungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,13 Promille und der Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge und weiterfahren durfte der Mann auch nicht mehr. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:50

    LPI-SHL: Prügelei

    Meiningen (ots) - Eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte sich Sonntagnacht zunächst in einem Lokal in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen und verlagerte sich anschließend in den Außenbereich der Kneipe. Mindestens fünf Personen, darunter Frauen und Männer, waren an der Auseinandersetzung beteiligt. Zwei Männer wurden leicht verletzt. Warum es zu dieser Schlägerei kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 13:24

    LPI-SHL: Fensterscheibe beschädigt

    Schmalkalden (ots) - An einer Bäckereifiliale in der Schmalkalder Renthofstraße wurde im Zeitraum vom 06.11.2025 auf den 07.11.2025 eine Scheibe des Gebäudes beschädigt. Der Schaden wird mit etwa 1.500 Euro beziffert. Da es bislang gänzlich an Hinweisen zur Tat und dem Täter fehlt, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich bei den Dienststellen in Schmalkalden oder Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren