LPI-SHL: Blutentnahme nach Drogenfahrt
Bad Salzungen (ots)
Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Sonntagabend einen 48-jährigen Autofahrer in der Schulstraße in Bad Salzungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,13 Promille und der Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge und weiterfahren durfte der Mann auch nicht mehr.
